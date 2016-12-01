Первый супруг Анастасии Стоцкой, 38-летний актёр Алексей Секирин попал в аварию, его "миникупер" не подлежит восстановлению.

По данным Life.ru, Секирин спешил на день рождения подруги.

В "миникупер" актёра врезалась девушка, случайно выехавшая на встречную полосу. В результате сильного столкновения обе машины превратились в груду металлолома. Впрочем, сами водители отделались ушибами и небольшими порезами.

Прохожие вызвали МЧС, чтобы доставить пострадавших в клинику. Однако участники ДТП отказались от госпитализации, согласившись на помощь медиков на месте аварии.

"У меня был разбит лоб, разрезана рука, мне повезло. Я был пристёгнут. С девочкой тоже всё в порядке, ей забинтовали голову и посоветовали быть внимательнее. У меня есть страховая компания, которая мне всё выплатит", — рассказал Алексей Секирин.