Один из бывших корпусов машиностроительного завода "Арсенал" (улица Комсомола, 2) уже в марте следующего года откроет свои двери для горожан и гостей Петербурга в новом качестве. Здесь откроются площадки для бизнеса, творчества: офисы будут соседствовать с выставочными залами и мастерскими, а лофт-аппартаменты с фитнесс-клубами. Места для реализации проекта предостаточно - 30 тысяч квадратных метров. Кроме того на последних этажах планируется открыть площадки с панорамными видами на Неву.

- Сейчас реализация проекта на начальной стадии, - рассказал Metro Артём Буров, один из организаторов проекта и соучредитель. - Заливаются полы в помещениях, демонтируем стены на самом бывшем заводе, где они больше не нужны, делаются проёмы, увеличиваем полезную площадь, остеклили крышу, проводим отопление. Нам ещё предстоит заменить окна на фасадах. Затем сделаем несколько входов с набережной и с улицы Комсомола.

Все работы ведутся по техническому заданию по долгосрочному договору, заключенному с собственником здания, который с воодушевлением принял проект и помогает его реализовать.

У здания бывшего завода большой потенциал: будущие арендаторы смогут пользоваться неограниченной электрической мощностью, бесплатным Wi-Fi, а также можно будет подвести воду и канализацию в любую зону пространства, что наверняка пригодится тем, кто решит открыть там кафе или небольшой ресторанчик.

Варианты использования помещений бывшего завода "Арсенал" после открытия могут быть самыми различными: галерея, выставочный зал, фуд корт, клуб, ресторан, ивент площадка, интерактивный музей, культурный центр, зал для спорта.