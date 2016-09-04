Бывший командир таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов занял руководящую военную должность в террористической группировке ИГИЛ (запрещена в России), сообщает ТАСС.

— Таджик Гулмурод Халимов избран главным военным руководителем ИГ. Об этом не было объявлено официально, поскольку ИГ опасается, что он станет целью авиаударов, — заявил источник в службах безопасности иракской провинции Найнава.

Полковник Халимов, известный как аль-Таджики, стал новым "министром войны" ИГИЛ. Он сменил на этом посту погибшего Тархана Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани. В марте этого года Пентанон сообщил о его убийстве во время авиаудара, в июле эту информацию подтвердили и сами боевики.