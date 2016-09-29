На 23-й минуте отчётного матча Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ на кадрах видеотрансляции «Матч ТВ» было видно, что на поле возле границы штрафной "Ростова" лежит банан. Этот инцидент вызвал множество споров среди спортивной общественности.

В разговоре с Metro арбитр международной категории Сергей Хусаинов заявил, что "Ростову" вряд ли удастся избежать наказания:

– Делегат матча обязан фиксировать подобные события. Если он этого не отразил, но информация всё же появилась, то это чревато тем, что УЕФА наложит санкции. Они ещё вернутся к данному вопросу. Если факт попал в трансляцию, то санкций не избежать. А делегат матча пострадает за то, что не отразил момент в протоколе. Любая соринка в преддверии чемпионата мира за пределами нашей страны будет раздуваться до огромных размеров с целью давить на Россию.