Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян переведен из камеры в "Крестах" в больницу им. Гааза УФСИН по Петербургу и Ленобласти, сообщает Life.

Перевод из СИЗО был плановым и заранее согласовывался с медицинской службой "Крестов".

Напомним, Марат Оганесян обвиняется в хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генеральным подрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены". По версии следствия, Оганесян, курируя строительство стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение ТДМ в качестве субподрядчика.

Марат Оганесян был задержан в Москве 16 ноября.

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После этапирования в Петербург, 17 ноября, Оганесян из изолятора временного содержания был доставлен в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия. После обследования бывший вице-губернатор вернулся в камеру.

18 ноября Смольнинский районный суд арестовал Марата Оганесяна на два месяца - до 15 января 2017 года. Защита обжаловала постановление об аресте. По предварительным данным, жалоба будет рассмотрена 14 декабря.

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