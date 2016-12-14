Накануне в подмосковном Федорцово произошла трагедия – сотрудница местной кондитерской фабрики Светлана Рослина погибла на производстве. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области, 24-летняя девушка умерла "в результате травмирования миксером для готовки конфетной массы".

В Интернете обсуждают версию, согласно которой Светлана потянулась за телефоном, упала в миксер и получила травмы, не совместимые с жизнью.

– Мы с ней работали, – рассказывает Metro бывший сотрудник ООО "Сергиево-Посадская кондитерская фабрика" на условиях анонимности. – Думаю, телефон здесь ни при чём. Не могла она полезть за телефоном в рабочий миксер. Она же не первый день работала на нём!

В Подмосковье женщину убило миксером на кондитерской фабрике

По словам экс-сотрудника, всего три недели назад на фабрике проводился инструктаж по технике безопасности. Однако Светлана и без того "работала аккуратно".

– Понятия не имею, что там произошло на самом деле, но скажу одно – это очень мощный миксер. А с телефонами на фабрике ходили все, – отметил источник.

В самой фабрике репортёру Metro отказались давать какие-либо комментарии в связи с произошедшим.

По словам друзей и близких Светланы, она была добрым и весёлым человеком.

– Я там не присутствовала лично, поэтому не знаю, что произошло, – говорит Metro Алина Климовская, брат которой женат на Светлане. – Жалко только то, что маленькие дети, пяти и четырёх лет, остались без мамы.

По её словам, Светлана была "очень светлым человеком, она очень любила своих детишек и мужа". В свободное время любила заниматься поделками из бисера и круп.

– Сейчас, когда мы узнали, что Светы больше нет с нами, это очень тяжело принять, – говорит Алина. – Двое маленьких ребятишек подойдут к папе и спросят: "Пап, а где мама, пап, а когда она придёт, а почему её нет дома?" И он просто не сможет ничего им сказать. Очень больно это осознавать, понимать, что рядом нет нашей любимой Светочки. Все запомнят её доброй, отзывчивой, трудолюбивой и, самое главное, счастливой мамой и женой.