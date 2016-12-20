Ольга Бузова оказалась под капельницей. Сегодня ведущая поделилась фото в больнице. Однако чуть позже она удалила её из своего Instagram и разместила новое фото и большой пост о своем состоянии.

- Мои хорошие, выкладываю фото ни в коем случае не для того, чтобы вы меня пожалели. Я молодая и сильная, всё, что мне преподносит судьба, я перенесу. Но! Видимо, стресс, нервы и жёсткий график работы ослабили мой организм, и он не выдержал. Я серьёзно заболела. Теперь вплотную займусь здоровьем и профилактикой!

Бузова сообщила также, что врачи уже поставили диагноз - острый бронхит. Телеведущая пожелала всем своим поклонникам повнимательнее относиться к своему здоровью.

- Поэтому даже если вы не болеете, принимайте противовирусныепрепараты пейте больше воды, чая с малиновым вареньем и лимоном, одевайтесь теплее и, самое главное, - сон. Я набираюсь сил, сейчас была капельница 4 часа!!! Я ни в коем случае не буду болеть. Мне нельзя.

Однако подписчики отреагировали по-разному. Большинство посочувствовали Бузовой и пожелали поскорее выздоравливать. А вот некоторые довольно иронично отреагировали, усомнившись в реальности болезни. Смутила комментаторов макияж и прическа Бузовой.

- При болезни нет сил красится, кашель такой, что глаза слезятся, ни одна тушь не выдержит. И нормальный врач должен убрать от вас собак.