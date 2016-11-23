Российская звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова была замечена в обществе актёра Дмитрия Нагиева на съёмках популярного телесериала "Физрук". Судя по всему, Ольга Бузова, развод с Дмитрием Тарасовым которой официально не подтверждён, делает всё, чтобы наслаждаться жизнью.

Бузова и Тарасов, последние новости

"Неожиданно попала на съёмки "Физрука", – пишет Бузова на своей страничке в Instagram. – Мегапрофессионалы! Нагиев – просто бомба. Мне многому нужно учиться. Но и свинка не сразу стала Свинкой Пеппа".

На фотографии Бузова стоит рядом с Нагиевым в модной шубке, а ведущий вокального проекта "Голос" приобнимает блондинку с загадочной улыбкой. Дмитрий Тарасов, в свою очередь, никак не отреагировал на данную фотографию.

В Интернете по-прежнему обсуждают возможный развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Официально он не подтверждён, но звёздная пара, судя по всему, всё-таки рассталась. Если раньше на страничке Бузовой в инстаграм появлялось много совместных фотографий с Тарасовым, то в последнее время их просто нет.