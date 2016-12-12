Бузова покорила своих фанатов оголёнными ягодицами в откровенном наряде

Певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в новогоднем концерте "Ёлка МУЗ-ТВ", там она выступила со своей новой песней. Но внимание зрителей и фанатов звезды приковала к себе не её композиция, а внешний вид исполнительницы: на вечеринку она пришла в откровенном боди. Сама Бузова выложила в свой Instagram фотографию в этом наряде, сопроводив его пикантным комментарием.

"Сегодня было жарко", – написала она.