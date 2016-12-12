Бузова покорила своих фанатов оголёнными ягодицами в откровенном наряде

Певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в новогоднем концерте "Ёлка МУЗ-ТВ", там она выступила со своей новой песней. Но внимание зрителей и фанатов звезды приковала к себе не её композиция, а внешний вид исполнительницы: на вечеринку она пришла в откровенном боди. Сама Бузова выложила в свой Instagram фотографию в этом наряде, сопроводив его пикантным комментарием.
"Сегодня было жарко", – написала она.
Стоит отметить, что на сцене Ольге Бузовой наверняка было действительно жарко, учитывая, что поверх боди она надела красную массивную шубу. В этом виде она весьма активно двигалась по сцене, напевая при этом свою песню.
Подписчики оценили экстравагантный образ певицы и отметили, что она хорошо выглядит в столь откровенной одежде.
(орфография и пунктуация сохранены)
kyamranguzalov: Ты супер детка
nosik323: Ого... Бузова чёт совсем начала оголяться
jewellery_diamond_gold: Да Бузова конечно молодец!
elenaromicyna: Попец что надо
Напомним, что не так давно российская телеведущая Ольга Бузова оказалась в центре внимания светской хроники из-за скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, а не так давно дров в этот разгоревшийся огонь слухов подкинули хакеры, которые взломали телефон российской звезды. В итоге в СМИ попали интимные фотографии Бузовой и скриншоты её беседы с мамой футболиста.
Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть
После появления интимной переписки с Бузовой Нагиев опубликовал видео подготовки к "сексоргии"