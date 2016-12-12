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Бузова покорила своих фанатов оголёнными ягодицами в откровенном наряде

  • Данила Белов

Сексуальное боди дополнили кожаные сапоги до колен

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Певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в новогоднем концерте "Ёлка МУЗ-ТВ", там она выступила со своей новой песней. Но внимание зрителей и фанатов звезды приковала к себе не её композиция, а внешний вид исполнительницы: на вечеринку она пришла в откровенном боди. Сама Бузова выложила в свой Instagram фотографию в этом наряде, сопроводив его пикантным комментарием.

"Сегодня было жарко", – написала она.

 

Сегодня было жарко 🔥🔥🔥 #ЕлкаМУЗТВ#подзвукипоцелуев

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)

Стоит отметить, что на сцене Ольге Бузовой наверняка было действительно жарко, учитывая, что поверх боди она надела красную массивную шубу. В этом виде она весьма активно двигалась по сцене, напевая при этом свою песню. 

 

#spacemoscow #муз-тв #елка #танцы #бузова я#новсеравно #✌#подзвукипоцелуев #елкамузтв #жара

Видео опубликовано Алла Гаврилова (@lusi283)

Подписчики оценили экстравагантный образ певицы и отметили, что она хорошо выглядит в столь откровенной одежде. 

(орфография и пунктуация сохранены)

kyamranguzalov: Ты супер детка

nosik323: Ого... Бузова чёт совсем начала оголяться

jewellery_diamond_gold: Да Бузова конечно молодец!

elenaromicyna: Попец что надо

Напомним, что не так давно российская телеведущая Ольга Бузова оказалась в центре внимания светской хроники из-за скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, а не так давно дров в этот разгоревшийся огонь слухов подкинули хакеры, которые взломали телефон российской звезды. В итоге в СМИ попали интимные фотографии Бузовой и скриншоты её беседы с мамой футболиста.

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