49-летний "танцующий миллионер" Джанлука Вакки станцевал с российской звездой шоу-бизнеса Ольгой Бузовой под собственную песню молодой россиянки.

Ольга Бузова, инстаграм которой пользуется огромной популярностью, танцует с Вакки под свой хит "Под звуки поцелуев". Видно, что иностранец танцует гораздо лучше своей партнёрши, но Бузова старается не отставать и вкладывает много эмоций в свои движения.

"Так рада встретить тебя, Джанлука Вакки, – написала Бузова на своей страничке в Instagram. – Ты самый солнечный человек из всех, кого я встречала! Спасибо тебе за позитив. Спасибо за улыбку и ощущение счастья, которые ты даришь каждый день миллионам поклонников. Отличное чувство юмора. Не стесняется жить так, как хочется. Это важно и здорово! Ведь наша жизнь – это самое главное, что у нас есть".

Джанлука Вакки прославился в Instagram в августе 2016 года, когда видео с его танцами стало большим хитом. Так, на его страницу подписано 6,5 млн человек.

Бузова и Тарасов, последние новости

По-прежнему нет официального подтверждения, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись. Говорят, Анастасия Костенко и Тарасов уже давно встречаются, что и стало причиной в разладе отношений Бузовой и футболиста "Локомотива". Однако в инстаграм Тарасова нет совместных фотографий с юной моделью, хотя в Интернете появляется очень много запросов: "Анастасия Костенко и Тарасов, фото".