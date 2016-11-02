Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова вызвал резкую реакцию в Сети. Люди активно обсуждают отношения звёздной пары и пытаются понять, что произошло. И пока одни радуются их разрыву, другие переживают из-за этого, а третьи считают это пиар-ходом, некоторые решили предпринять активные действия. Так на сайте Change.org появилась петиция, призывающая сенатора Елену Мизулину предотвратить развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

"Уважаемая Елена Борисовна! Вы как никто сможете повлиять на решение наших любимых Ольги Бузовой и ее мужа Дмитрия Тарасова. Для нас, поклонников этой прекрасной пары, они являются примером идеальных отношений, семейных ценностей и взаимной любви. Мы не знаем, что у них случилось, но уверены, что их брак можно спасти. Пожалуйста, проведите с Ольгой и Дмитрием беседу. Может вам удастся сохранить их семью!", - написала автор проекта Ванесса Пирогова.

Петиция появилась на сайте 2 ноября и на данный момент собрала более 30 подписей. При этом многие в комментариях выразили скепсис в связи с идеей обратиться за помощью в данном вопросе к Мизулиной. Но нашлись и те, кто посчитал задумку актуальной.

"Что происходит?????КАТАСТРОФА!!!!! Боже, сохрани эту пару!!!!!!!надеюсь они вернут былые чувства!!!!!!", - написала Женя Шаронова

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся

Отметим, что несмотря на активные слухи о том, что полузащитник Локомотива Дмитрий Тарасов и известная телеведущая Ольга Бузова расстались после четырёх лет брака, официальной информации об их размолвке до сих пор нет. Поводом к данным спекуляциям стала фотография телевизионной звезды в свадебном платье в Instagram с неоднозначным комментарием, который, как предположили поклонники, был адресован её мужу. И вот теперь фанаты до сих пор гадают разводится ли Бузова с Тарасовым или они просто разводят людей в рамках такого пиар-хода.