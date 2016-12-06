Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов, новости о которых, судя по всему, утратили статус слухов, уже совсем скоро разведутся. В стране по-прежнему обсуждают "интимные фото Ольги Бузовой" – снимки якобы с российской телеведущей попали в СМИ. Это не мешает Бузовой вести активный образ жизни – на этот раз она появилась на прощальной вечеринке футболиста "Локомотива" Александра Самедова.

На мероприятие Ольга Бузова пришла вскоре после того, как с вечеринке ушёл её муж Дмитрий Тарасов. При этом Тарасов приехал одним из первых — около восьми часов вечера. 29-летний полузащитник "Локомотива" не употреблял алкогольные напитки, так как был за рулём. Всё это время Дмитрий сидел в компании футболистов, общался, но находился в заметном нервном напряжении, сообщает Life.ru.

Ольга Бузова, последние новости

Спустя полтора часа после ухода Тарасова появилась его пока ещё жена Ольга Бузова. У Бузовой, в отличие от Тарасова, было отличное настроение. Девушка с удовольствием шутила и, как обычно, часто фотографировалась с подругами. Вскоре после мероприятия Ольга Бузова, инстаграм которой насчитывает тысячи подписчиков, на своей страничке выложила фотографию с вечеринки. "Проводили нашего Сэма. Отметили ДР Варюши", – написала Ольга Бузова.

Взломанный телефон Бузовой

В СМИ были опубликованы с ретушью компрометирующие фото и видео, на которых девушка, очень похожая на Ольгу Бузову (в СМИ не пытаются уверять, что это именно сама телеведущая), фотографирует интимные места.

Из переписки, также опубликованной в прессе, всплывает тот факт, что мама указывает дочери на её нелюбовь к порядку в квартире. Отметим, что как-то в социальной Сети Ольга Бузова и правда выкладывала фото в платье с пятном, отмечая, что она залила его соком.

30 декабря 2016 года Мещанский отдел ЗАГС Москвы официально разведёт Ольгу Бузову и Дмитрия Тарасова.