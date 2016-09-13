Из Алтайского края в Северную столицу прибыло 30 бурундуков и 20 белок. Накануне они благополучно прошли осмотр на ветеринарном контрольном пункте "Грузовой терминал Пулково", сообщает 13 сентября пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.

Возраст грызунов - от 3-х до 4-х месяцев. Отмечается, что белки и бурундуки хорошо перенесли дорогу на самолёте. "Живой груз" прибыл в адрес жителя Петербурга, который занимается разведением и селекционным скрещиванием для выведения нового вида.

Инспекторами проведён осмотр животных и проверены ветеринарные сопроводительные документы.

- Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено, белки и бурундуки клинически здоровы, - отмечают в пресс-службе ведомства.