Клип снимали в Самаре перед матчем "Крыльев Советов" и ЦСКА Москва (ЦСКА тогда победили). Бабушки выбегают на стадион "Металлург" и залихватски поют: "Оле-Ола!" В клипе участницы коллектива не только исполняют песню, но и играют в футбол. Оказывается, они это делают и в реальной жизни.

– Нашему коллективу спорт очень интересен, – рассказала Metro директор группы Ксения Рубцова. – Бабушки и сами могут поиграть в футбол, на гастроли сейчас стали с собой футбольный мяч брать. Погонять его полезно, чтобы ноги не затекали и не болели. Сейчас у них это самый любимый вид спорта. Где бы не находились бабушки, они всегда смотрят "Матч-ТВ" и "НТВ-Спорт", интересуются результатами соревнований. Они знают хоккеистов и футболистов. Про Олимпиаду и говорить нечего, после концертов торопились в отель, чтобы успеть посмотреть какие-то прямые включения.

Идея этой песни, по словам Ксении, родилась коллективно:

– Мы хотели подбодрить наших мальчиков-футболистов, на которых в последнее время вылилось много негативных отзывов. Нам бы хотелось поднять их дух, сказать, что надежда есть. Чтобы Россия начала показывать и в футболе высокие результаты. Мы верим, что наша страна, как это было в советское время, снова может стать великой футбольной державой.



Любимого футбольного клуба у коллектива нет:

– Мы болеем за сборную России. Бабушкам нравится Игнашевич, Акинфеев. Когда записывали клип, бабушки болели за "Крылья Советов", хотя они не очень высокое место в таблице занимают, да и в этой игре проиграли 1:2, но бабушки считают, что у ребят есть потенциал.

Сейчас "Бурановские бабушки" ведут переговоры с Российским футбольным союзом.

– Нам бы хотелось объехать с концертами города, в которых будут проходить футбольные матчи в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 года, – говорит директор группы.

Напомним, чемпионат пройдёт в 11 городах России на 12 футбольных аренах. Так что "Бурановским бабушкам" есть, где развернуться.