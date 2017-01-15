Будущий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов предложить свежий взгляд на отношения страны с Россией, сказал новоизбранный вице-президент США Майк Пенс в интервью каналу CBS.

— В лице избранного президента вы получаете человека, который готов приступить к отношениям между США и Россией, находящимся в ужасном положении, со свежим взглядом. Как минимум он готов быть открытым к улучшению отношений с Владимиром Путиным и Россией, — сказал Пенс. — У нас есть обычные интересы, которые будут хорошо отслеживаться, если мы будем способны улучшить наши отношения с Россией. Особенно это касается борьбы с радикальными исламистами.

Также Пенс отметил, что к вопросу по урегулированию взаимодействия с РФ Трамп и его команда подходят с реалистичными ожиданиями.

На вопрос о возможных связях советников Трампа с Россией Пенс заявил, что никаких деловых контактов не было. Переписка с послом России в США Сергеем Кисляком содержала в себе соболезнования по поводу катастрофы с Ту-154 и поздравления с приближавшимися праздниками и лишь по совпадению совпала по дате с днём, когда было объявлено о новых санкциях США против России.

Отметим, что Майк Пенс вступит в должность вице-президента 20 января, когда состоится президентская инаугурация Дональда Трампа.