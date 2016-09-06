Только каждый пятый клиент НПФ сегодня понимает принципы функционирования пенсионной системы в России. Таковы данные социологического исследования ФОМ. В частности, только 13% будущих пенсионеров слышали о введении в стране с прошлого года балльной системы. У большинства же представления о пенсионной системе фрагментарны или отсутствуют в принципе.

– За последние пять лет 40% клиентов НПФ переводили свои средства из одного негосударственного фонда в другой, чаще всего же совершались однократные переводы в течение последних двух лет, – комментируют результаты соцопроса в ФОМ.

Те, кто предпочитают накопительную систему, а не распределительную, в пенсионных делах в среднем разбираются лучше. При этом больше 60% респондентов уверено, что основная часть выплат после выхода на пенсию будет приходиться на негосударственную систему. 47% собираются жить на зарплаты, 17% – на личные сбережения, 15% надеются на помощь детей и родственников, а по 10% пришлось на доходы от сдачи в аренду недвижимости и обязательную пенсию.