В кафе «Республика кошек» начинаются работы по восстановлению бронзового памятника петербургскому котенку Фунтику. Напомним, что 16 ноября неизвестный злоумышленник пытался украсть котенка и повредил постамент бронзовой скульптуры.

Cейчас cкульптура стоит внутри котокафе и по-прежнему «общается» со своими посетителями. Cчитается, что бронзовый котенок исполняет желания маленьких петербуржцев, поэтому дети постоянно трут его головку и спинку. Гости могут рассмотреть те травмы, которые нанес неизвестный вандал. В первую очередь – царапины на туловище котенка, во вторую – сломанные крепления.

- Сначала я собираюсь зачеканить эти царапины, - рассказал Mеtro скульптор Семен Платонов, который создал котенка. - Потом мастера приварят несколько пиронов – половина из них так и остались в граните, не выдержав натиска вандала. Ну а там будем думать, когда устанавливать Фунтика на место.

Мастера разработали более прочные крепления для cкульптуры. Так что Фунтик станет более вандалоустойчивым.

Пока дата установки скульптуры под вопросом – в морозную погоду вернуть котенка на место проблематично. Потому что используемый при этом клей может не схватиться. Поэтому, скорее всего, в “Республике кошек” дождутся потепления.