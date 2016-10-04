В новом номере британского Vogue - авторитетного издания о моде - не будет ни одной профессиональной модели, только "живые" женщины, сообщает The Guardian.

Главный редактор издания Александра Шульман заявила, что такое решение было связано с желанием предоставить сильным, независимым и состоявшимся женщинам возможность побаловаться и попробовать себя в роли моделями, не чувствуя себя при этом неловко.

"В этой стране всё ещё существуют определенные стереотипы, не позволяющие состоявшимся женщинам, находящимся вне модной индустрии и шоу-бизнеса, экспериментировать со своими образами", - заявила Шульман изданию.

Александра Шульман занимает пост главного редактора британской версии Vogue с 1992 года. Она известна своей деятельностью, направленной на разрушение стереотипов в индустрии красоты и моды. Так, Шульман отказывается ставить в номер статьи о диетах и пластической хирургии.

Номер "без моделей" выйдет 6 октября, на обложке будет фото британской актрисы Эмили Блант.