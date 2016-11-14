В России уже почти наступила зима и снег укутал уже многие города страны. В связи с этим некоторые люди начинают создавать самодельные скворечники, чтобы можно было подкармливать птиц во время лютых холодов. Примером для вдохновения для этих людей могут послужить работы талантливого британца Джея Купера (Jay Cooper), который создаёт не просто скворечники, а настоящие сказочные домики для птиц.

–Я был творческим человеком всю жизнь, сколько я себя помню, – рассказал Купер Metro. –Я всегда любил что-то создать, используя при этом своё воображение. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что я стал столяром-плотником и занялся изготовлением мебели, лестниц, дверей. Я был даже главным краснодеревщиком, отвечающим за восстановительные работы вокруг Кенсингтонского дворца и Виндзорского замка.

Идеей создавать необычные скворечники он вдохновился благодаря своей маме. Когда ей исполнилось 60 лет, он уже не мог представить себе, что ей можно подарить. И тогда он вспомнил, что она обожает свой сад.

–Каждый год она заботилась об одной и той же семье птиц, которая свила гнездо в её сарае. Поэтому я подумал, что стоит сделать уникальный скворечник, чтобы им могли все наслаждаться. Ей и моим друзьям он очень понравился и благодаря их поддержке я решил заняться этим. Уже тогда я знал тогда, что это станет особой частью моей жизни.

По словам Купера, создание одного домика может занять у него от 2 до 6 часов, всё зависит от сложности строения. Однажды у него был скворечник, на который он потратил более 60 часов. Начинает он с того, что рисует основную форму дома. После этого он вырезает её с помощью ленточной пилы, а затем уже добавляет двери, окна и т.д., используя твердые куски древесины. Завершается строительство выпиливанием входного отверстия. Далее мастер выбирает краски и разукрашивает дом. Завершает он своё здание с помощью герметика.

–Моими любимыми работами являются дома, выполненные в зловещем стиле. В частности, скворечники, выполненные в стиле Тима Бертона или, например, дом Ван Хельсинга. Один такой я сделал для своего брата. Больше всего меня вдохновляет, когда я могу создать новые конструкции и изучать новые формы. Мой скворечник в стиле "Алиса в Стране Чудес" была самой сложной работой, на которую ушло более 60 часов. Небольшие штрихи сделали этот дом очень особенным, – заявил он.

По словам мастера, люди в его онлайн-магазине заказывают очень разные скворечники. У него есть два или три самых ходовых домика. В будущем он планирует сфокусироваться на более эксклюзивных конструкиях, у которых будет больше сложных элементов и деталей.

–Мои друзья и родственники оказали мне невероятную поддержку в самом начале. Сейчас у моих родителей, например, есть множество моих домиков по всему саду. Для меня очень важно, что моя работа делает людей счастливыми, – заключил он.