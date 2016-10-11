Британский комик Оскар Т. Бренд снял видео о том, что глянцевые журналы делают с современными женщинами.

Для своего эксперимента он взял два популярных журнала о моде и красоте - Elle и Cosmopolitan. Начал Бренд с выявления соотношения текста и рекламы в издании. Оказалось, что в номере Elle 364 стр (из 426) занимают коммерческие предложения, то есть журнал на 85 % состоит из рекламы. Та же ситуация с Cosmo: 158 стр (из 244) – 65% номера – это паблисити.

Также Бренд утверждает, что 85% контента женских журналов заставляет вас воспринимать себя неадекватно. Согласно ему, 70% женщин чувствуют себя виноватыми и депрессивными после 3 минут чтения такого издания.

"Журналы просто отрицают человеческую природу и заставляют неправильно воспринимать красоту тела", - пишет он.

Статистика действительно не радует. Оказалось, что среднестатистической модели 21 год, она весит в среднем на 25% меньше, чем обычная женщина, а также выше нее на 18 см.

Все это ведет к тому, считает Бренд, что в итоге многие девушки начинают свой верный путь к анорексии. Примечательно, что в США и Европе 50 млн женщин страдают от пищевых расстройств, также как и многие модели.

Далее идет список моделей и звезд, страдающих от пищевых расстройств, среди них Опра Уинфри, Джессика Альба, Леди Гага, Одри Хепберн, Кейт Уинслет, Виктория Бэкхем, Дайан Китон, Кристина Риччи, Мэри-Кейт Олсен, Эми Уайнхаус.

Модные журналы калечат не только взрослых женщин, заявляет Бренд. О своем внешнем виде переживают уже девочки в 6 лет. В итоге в более взрослом возрасте 80% из них недовольны своим телом.

Согласно опросу Vogue, 1200 мужчин отметили, что худые модели не кажутся им привлекательными.

"В итоге тысячи маркетологов зарабатывают большие деньги, промывая вам мозги и разрушая вашу самооценку. Эти журналы надо запретить. Они вредят женщинам и заставляют их тратить деньги", - считает британец.

"Только вы можете решать, кто красив. Привлекательность – это выбор. Вы настоящая женщина, именно недостатки делают вас вами. Это вы определяете стандарты, а не окружающие", - гласят финальные кадры ролика.

Видео можно посмотреть ниже.