Группа The Royal Bank of Scotland (RBS), в которую входит банк NatWest, заблокировавший накануне счета российского телеканала RT, принял решение не делать этого, сообщает Times.

Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в своем аккаунте в Twitter о том, что все счета были заблокированы.

Читать также: Все счета российского телеканала RT заблокированы в Великобритании

Ситуацию о блокировке счетов прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Ясно как божий день, что решение принимал, конечно, не этот банк и вообще не банк, никакой банк таких решений самостоятельно принять не мог", - приводит его заявление RT.

При этом министр намекнул на то, что в ответ на блокировку счетов возможны ответные меры.

"Думаю, что нужно вспомнить о старой мудрости, которая гласит примерно так: никогда не обращайся с другими так, как ты бы не хотел, чтобы они обращались с тобой", - заявил он.