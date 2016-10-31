Издание Daily Mail пишет, что в Австралии живёт самая большая корова в мире по кличке Большой Моо. Вес животного – больше тонны, рост – 190 сантиметров, а длина где-то около 14 футов. Надо сказать, что такие параметры выгодно отличают Большого Моо от других коров, которые также обитают в местечке Гленко, в Южной Австралии.

Несмотря на свой серьёзный рост, Большого Моо называют "нежным гигантом".

– Он продолжает расти, хотя давно должен был остановиться, – говорит хозяйка коровы миссис Вайн. – Мы думаем, что наиболее вероятное объяснение этому явлению – опухоль на гипофизе. Это означает, что он производит избыток гормона роста. Мы пока не связывались с Книгой рекордов Гиннеса, но думаем, что он настолько велик, что неплохо было бы измерить его официально. Вес животного наверняка за тонну.

Кстати, крупная корова с таким же ростом скончалась в прошлом году, поэтому сейчас титул чемпиона остаётся вакантным. Миссис Вайн уверена, что его получит именно её питомец.

Фото коровы смотрите в галерее выше.