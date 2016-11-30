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Британская пара со своими кошками креативно воссоздали сцены из знаменитых фильмов

  • Данила Белов

На их счету "Чужой", "Сияние", "Призрак" и "Инопланетянин"

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Жители британского города Ноттингем Дэвид и Сара Чапман вместе со своими бурманскими кошками воссоздали культовые сцены из знаменитых американских фильмов. В своём Instagram они выложили ряд постановочных снимков, на которых спародировали моменты из таких фильмов, как "Чужой", "Сияние", "Призрак", "Инопланетянин", "Красота по-американски".

–Дэвид работает разработчиком программного обеспечения, а я финансовый менеджер, – заявила Metro Сара. –Мы начали заниматься этим (воссозданием культовых сцен - прим. ред.), чтобы показать фотографии на специальной викторине в пабе. Фото были сделаны специально для тура, посвящённому кино и ТВ. Мы просто подумали, что воссоздавать сцены с нашими кошками было бы интересно.

 

По словам девушки, они сначала смотрят сцену, а потом уже обдумывают как её сделать. После они ищут подходящий реквизит дома и вокруг него, а иногда даже покупают некоторые вещи, чтобы воссоздать момент. Ну а потом они фотографируют то, что получилось. 

–Нам больше всего нравятся получившиеся сцены из "Чужого" и "Инопланетянина". При этом сделать "Инопланетянина" было довольно трудно, потому что снимать момент с велосипедом и корзиной было сложно. Мы выбираем обычно популярные сцены, чтобы это было интересно делать с кошками и чтобы это было легко узнать. Я не могу сказать то, что мы планируем сделать в следующий, пока это будет секретом до следующей викторины, – заявила девушка.

Как отметила Сара, их с Дэвидом питомцы Уиллоу и Тара с удовольствием принимают участие в съёмках, так как потом они получают вкусное вознаграждение за хорошую фотосессию.

–После съёмок мы обычно даём им угощения, так что, как правило, они очень сосредоточены во время работы. Кроме того надо добавить, что после всего они ещё получают много объятий, которые так сильно любят, - заключила она.

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