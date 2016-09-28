Легендарная британская группа The Prodigy объявила о начале конкурса среди российских диджеев.

Таким способом музыканты решили найти себе диджеев, которые будут выступать на разогревевсех их шоу в ходе российского тура в ноябре.

Из каждого города, в которых заявлены концерты The Prodigy, будет выбран один человек.

Отбор будет происходить в два этапа – до 5 октября участники должны разместить на своей странице Вконтакте микс и фото с хэштегом города, для участников из Москвы это, например, #theprodigyinvadorsmoscow – 4 участника, которые соберут большее количество лайков и 4 участника, выбранные группой попадут в финальный тур голосования. 15 октября будут подведены итоги и объявлен победитель, который получит уникальную возможность заявить о себе - The Prodigy сами выберут победителя.

Диджейский опыт не имеет значения - в конкурсе могут принимать участие и начинающие, и диджеи со стажем, но с рядом ограничений – все участники должны быть старше 18 лет, не рассматриваются заявки от живых групп, хаус, МС, не принимаются ремиксы на The Prodigy.

Первый российский тур The Prodigy стартует в Сибири, в городе Новосибирске. Расписание концертов можно посмотреть ниже.

2 ноября – Новосибирск, ЛДС «Сибирь»

4 ноября – Екатеринбург, КРК «Уралец»

6 ноября – Самара – ДС ЦСК ВВС

8 ноября – Нижний Новгород, Нижегородская Ярмарка

9 ноября – Москва, Bud Arena

The Prodigy образовались как группа, выступающая в жанре альтернативный дэнс, в 1990 году. Наряду с Fatboy Slim, The Chemical Brothers и The Crystal Method, The Prodigy считаются пионерами стиля бигбит, который обрёл популярность в 1990-е и 2000-е годы. Сегодня группа известна во всём мире. Всего было продано более 20 миллионов экземпляров альбомов.