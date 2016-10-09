20-летняя Бобби Голдсмит из Великобритании не смогла отпраздновать свой день рождения в одном из лондонских клубов из-за того, что люди на фейс-контроле посчитали её слишком толстой для посещения этого заведения, сообщает Mirror.

Отмечается, что Бобби заранее забронировала столик в клубе для себя и своих 9 друзей, но этот аргумент не был услышан сотрудниками на входе.

"Мне было очень неловко. Они просто посмотрели на нас и заявили, что мы слишком толстые. Это испортило мой праздник. Не могу сказать, что меня это сильно ранило, ноя знаю, что не каждая девушка такое бы вынесла. Вот почему я хочу, чтобы об этом случае рассказали - считаю, что, когда на дворе 2016, таких инцидентов не должно быть в принципе, это отвратительно", - заявила она изданию.

Случившееся стало достоянием общественности после того как гневное послание оставила в соцсети мать Бобби, Дебора.

Администрация клуба отрицает все обвинения в том, что отказывает клиентам из-за внешнего вида, указывая на то, что главной причиной недопуска могла стать только переполненность заведения.