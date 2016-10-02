Слушательница британского радио LBC позвонила в эфир с просьбой прекратить антироссийскую пропаганду, сообщает Express.co.uk.

В тот день в эфире обсуждалось расследование вокруг падения малазийского боинга MH17. Женщина представилась Ивонной и своим монологом поставила в ступор ведущего Мэтта Фрея.

"Сейчас везде слишком много двусторонней пропаганды, нам необходимо это прекратить, - заявила она. - Да, мы знаем, что Путин - не самый хороший парень, но он не лучше и не хуже нашего правительства".

Ведущий не смог придумать ничего лучше, чем ответить: "Действительно? Мы не сбиваем гражданские самолёты, даже по ошибке".

После паузы дама ответила: "Извините? Мы делали вещи и хуже. Позвольте сказать, мы распространились по миру, как масло. Мы влезли во многие дела. Я е вижу, чтобы Путин так делал сейчас. У нас слишком много пропаганды, мы скатываемся в войну".

LBC ("Leading Britain's Conversation", что переводится как "Лучший разговор в Великобритании") - новостная радиостанция, вещание которой ведется на всю страну. В прямом эфире со слушателями ведутся дискуссии на злободневные темы повестки дня.