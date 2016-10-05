Пользователь Facebook Пол Джонс выложил в своём аккаунте несколько фото, якобы запечатлевшие останки русалки, сообщает британское Metro.

По утверждению мужчины, необычную находку он обнаружил на берегу Северного моря около города Грейт-Ярмут.

Издание отмечает, что непонятно, почему это "русалка" уплыла из тёплых вод в холодную Британию, жить в окружении разлитой нефти и танкеров.

Также у существа хвост подозрительно похож на мусорный пакет.Также утверждение Джонса показалась многим неправдоподобным ещё и потому, что сам Пол "внезапно" оказался специалистом по созданию устрашающих скульптур.

Пост Джонса за два дня был "расшерен" по Facebook 15 тысяч раз.