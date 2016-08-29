Британец Ник Томас умер после попытки переплыть пролив Ла-Манш. В бессознательном состоянии он был обнаружен спасателями недалеко от финишной точки у берега Франции, сообщает BBC.

27 августа 45-летний Ник Томас начал заплыв через Ла-Манш в британском портовом городе Дувр. Спортсмен планировал пересечь пролив в самом узком участке, где ширина составляет 32 км. Проплыв 16 часов, мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Вскоре спасатели обнаружили его без чувств примерно в километре от французского побережья, откуда он был срочно доставлен в больницу, где и скончался.

45-летний Ник работал в строительной компании и неоднократно принимал участие в соревнованиях по триатлону. Медицинские эксперты устанавливают причину гибели спортсмена.