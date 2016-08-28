Согласно новому исследованию, один из пяти британцев предпочитает отказаться от еды, дабы сохранить «запас» калорий ради выпивки. Такая практика уже получила неофициальное название «дранкорексия» от слов «дранк» (пьяный) и «анорексия» (отказ от еды).

Согласно опросу здравоохранительной организации Benenden, дранкорексии подвержена в основном молодежь: 43% процента молодых людей в вора те от 18 до 24 подтвердили в ходе опроса, что намеренно отказываются от одного из приемов пищи ради алкоголя. В этом же сознались и 35% опрошенных женщин.

«Мы должны больше уделять внимания изучению основ здорового образа жизни и приучать к ним наших детей», - рассказывает Metro доктор Джон Джилс из Beneden.

Последние несколько лет дранкорексию изучали также в США И Австралии, но упор в исследованиях был сделан в основном на женщинах. Например, согласно исследованию Университета Миссури, 30% студенток заявили о том, что сокращают приемы пищи в те дни, когда хотят выпить алкоголь. В итоге часть своей нормы калорий они получают от выпивки.

Также в этом же исследовании утверждается, что мужчины, в свою очередь, предпочитают лишний раз не поесть в целях экономии денег. В результате, ученые получили следующие цифры: 67% выпивающих студентов отказываются от еды, чтобы не поправиться, 21% из них прибегают к этому, чтобы «быстрее напиться».

Тем не менее, согласно данным Benenden в Великобритании дранкорексии в основном подвержены именно молодые мужчины.

«Дранкорексия может стать причиной серьезных заболеваний. Тот факт, что число подверженных ей людей растет по всему Западу, говорит о том, что мы недостаточно внимания уделяем заботе о себе и не задумываемся о том, какими плачевными могут быть последствия нашей беспечности», - заключил доктор Джилс.

Дмитрий Беляев