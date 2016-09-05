В ночь на понедельник, с 4 по 5 сентября, в Лондоне сожгли деревянный макет Лондона. 120-метровую конструкцию подожгли на берегу Темзы в день годовщины Великого пожара, который произошёл в британской столице 350 лет назад.

Тогда со 2 по 5 сентября 1666 года центральные районы Лондона были охвачены огнём. В результате были уничтожены более 13 500 домов, почти 90 церквей (включая Собор святого Павла) и большая часть правительственных зданий.

Считается, что пожар лишил крова 70 тысяч человек, при тогдашнем населении центральной части Лондона в 80 тысяч.

После этого Лондон навсегда изменил свой облик.

В память об этом трагическом событии со 2 по 5 сентября в Лондоне прошли несколько мероприятий, кульминацией которых стал, конечно же, пожар реконструированного Лондона.