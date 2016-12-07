Британцы разгневались на Терезу Мэй за дорогие кожаные брюки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вызвала гнев британцев после того, как появилась в кожаных брюках во время фотосессии, сообщает The Guardian. Как оказалось, стоимость брюк бренда Amanda Wakele составляет 995 фунтов стерлингов, что приблизительно равно 80 тысячам рублей. Кроме того, на снимке Мэй одета в кроссовки почти за 300 фунтов, что в пересчёте на рубли составляет около 24 тысяч.

После обнародования фотографий журналисты успели задать Мэй несколько вопросов о том, считает ли она правильным носить настолько дорогую одежду в период кризиса. Премьер-министр отметила, что её выбор гардероба не говорит о разобщённости с народом Великобритании.