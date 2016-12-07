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Британцы разгневались на Терезу Мэй за дорогие кожаные брюки

  • Давид Абабеков

Фотосессия для журнала вызвала ряд вопросов

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вызвала гнев британцев после того, как появилась в кожаных брюках во время фотосессии, сообщает The Guardian. Как оказалось, стоимость брюк бренда Amanda Wakele составляет 995 фунтов стерлингов, что приблизительно равно 80 тысячам рублей. Кроме того, на снимке Мэй одета в кроссовки почти за 300 фунтов, что в пересчёте на рубли составляет около 24 тысяч.

После обнародования фотографий журналисты успели задать Мэй несколько вопросов о том, считает ли она правильным носить настолько дорогую одежду в период кризиса. Премьер-министр отметила, что её выбор гардероба не говорит о разобщённости с народом Великобритании.

Как сказала Тереза Мэй, в выборе гардероба и аксессуаров ей помогает муж, который, по её словам, хорошо разбирается в модной тематике.

Экс-министр образования Великобритании Ники Морган поразилась стоимости брюк и добавила, что никогда не тратила столько ни на что, кроме свадебного платья. Стоит отметить, что именно Тереза Мэй уволила Морган с должности министра образования страны, как только заняла пост премьера.

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