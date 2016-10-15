Множество людей, облачившись в костюмы зомби, собрались в центре Лондона, чтобы заработать немного денег на благотворительность, сообщает The Daily mail. 8 октября в столице Соединённого Королевства состоялся Всемирный день зомби, участие в котором приняли любители культуры живых мертвецов.

В столь необычном виде люди должны были не только развлечься, но и заняться сбором денег на благотворительные цели и, в частности, на борьбу с беспризорностью. Аналогичные мероприятия прошли ещё почти в 50 городах мира. Так, например, бригады мертвяков занимались сбором средств в Нью-Йорке, Питсбурге, Париже, Гонконге, Лос-Анджелесе, Чикаго, Далласе, Сиэтле и Токио.

Стоит отдельно отметить, что все участники акции должны были следовать ряду правил. Живым мертвецам запрещалось иметь какое-либо оружие, включая игрушечное, они должны были держаться подальше от неприятностей, избегать конфликтов и не беспокоить людей, которые явно были против подобных флешмобов. Зомби также должны были следовать всем правилам и законам, а при необходимости "ломать свой образ", чтобы не мешать людям.

По словам организаторов, несмотря на неоднозначность подобной благотворительности, столь необычный метод даёт хорошие результаты.

"Мы проделали очень большую работу над тем, чтобы быть уверенным в том, что это событие с "правильными зомби" приносило всем радость и сохраняло при этом хорошую репутацию. Это позволяет нам продолжать проводить акцию год за годом", - заявил они изданию.