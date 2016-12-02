Братья из Великих Лук с балкона забросали машины в своём дворе коктейлями Молотова

В городе Великие Луки Псковской области первого декабря двое мужчин решили устроить зажигательное шоу, в котором приняли участие несколько коктейлей Молотова, припаркованные во дворе автомобили и несколько прохожих с сотрудниками МЧС. Как видно на кадрах видео, снятого очевидцами, нарушители спокойствия стали с балкона кидать зажигательную смесь, заблаговременно забаррикадировавшись в квартире.

Как сообщает местный информационный портал iLuki.ru, инцидент произошёл в пятиэтажном доме №3 по улице Зверева. Злоумышленниками являлись, предположительно, двое братьев. В результате их действий оказалось разбито лобовое стекло полицейского автомобиля и загорелась квартира, в которой находились братья.

На место сразу же выехали бригады пожарных, но возгорание долгое время не удавалось потушить, поскольку мужчины не пускали спасателей внутрь. Газоснабжение дома было временно прекращено аварийной службой, также он был полностью обесточен. Из подъезда были эвакуированы 15 человек.