В Риге с двухдневным официальным визитом находится духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Учениях проходят в холле "Сконто", где собрались тысячи гостей со всего мира. Там также побывал корреспондент газеты Мetro.

На встречу с Далай-ламой приехали многие знаменитости, среди которых основатель "Аквариума" Борис Гребенщиков, актёр Валентин Гафт, театральный режиссёр Андрей Могучий, первый президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. В зале разместились более 4500 человек. Аккредитацию прошли журналисты из 65 стран мира.

- Борис Гребенщиков сделал сначала подношение Далай-ламе - спел песню, - передаёт корреспондент Metro. - А всем паломникам рок-музыкант подарил часовой концерт с симфоническим оркестром.

Среди собравшихся было больше всего россиян. К примеру, из Санкт-Петербурга накауне было организовано несколько автобусных рейсов с паломниками, из Калмыкии - несколько чартерных рейсов.

Выступление Далай-ламы переводили сразу на несколько языков: английский, русский, монгольский, латышский. Все настраивались на свою радиоволну и ходили с наушниками.

В ходе встречи было отведено время и для вопросов Далай-ламе. Так, например, отвечая на один из вопросов, он отметил, что Россия и Украина экономически связаны между собой и должны думать о взаимной пользе, ради общего блага мирно решать проблемы во взаимоотношениях.

Этот визит в Латвию для Далай-ламы стал пятым по счёту.