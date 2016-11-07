Бисеру Кирову было 74 года. Известный болгарский певец был знаменит и в нашей стране. В 2009 году он был удостоен звания заслуженного артиста России.

Причиной смерти Бисера Кирова стал инсульт, сообщает Btvnovinite.bg со ссылкой на родственников музыканта.

О смерти Бисера Кирова сообщила на странице в фейсбуке болгарская певица Йорданка Христова.

«Несколько минут назад узнала, что ушел Бисер Киров, мой коллега и приятель! Боже, очень больно...Прощай!» — написала она.

Бисер Киров родился 2 сентября 1942 года в Софии. Много работал на телевидении, в том числе и российском: вел программу «Золотой ключик» на РТР и детские программы на канале «Культура». Бисер Киров всегда называл Россию своей "творческой родиной".

В качестве композитора он написал более 300 песен на болгарском, русском, чешском, польском, немецком, испанском языках.

Известно, что Бисер Киров был очень дружен с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, и неоднократно выступал с концертами в его поддержку.

У Бисера Кирова осталась большая семья: жена Митка (по образованию она химик-эколог), сын Бисер Киров-младший (ему 43 года) и четверо внуков. Дочь Бисера Кирова Венциноса умерла два года назад в возрасте 43 лет.