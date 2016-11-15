Болезнь лейшманиоз, из-за которой человек буквально гниёт заживо, теперь обнаружили в США.

Этот недуг ещё называют "болезнью зомби" или "болезнью джихадистов". Дело в том, что её разносчиками чаще всего являются военнослужащие из Ирака и Афганистана. Под угрозой и экотуристы, которые путешествуют по Центральной и Южной Америки.

Теперь нескольких случаев лейшманиоза зафиксированы на территории Техаса и Оклахомы, сообщает журнал Clinical Infectious Diseases.

"Кожная и слизистая форма этой болезни приводят к появлению безобразных шрамов, а её внутренняя форма является смертельно опасной, и поэтому своевременная диагностика и правильная стратегия борьбы с ней жизненно важны для нас", – говорит доктор Наоми Аронсон из Военно-медицинского университета в Бетесде.

Ученые предупреждают, что лейшманиоз в буквальном смысле слова заставляет тело гнить и распадаться на части. А первым страдает лицо человека.

Ранее в СМИ сообщалось, что эта страшная болезнь стала появляться среди жителей тех частей Сирии, которые были оккупированы боевиками запрещенной в России организации "Исламское государство", передает РИА Новости.

Медики полагают, что возбудителями болезни являются стрептококки из группы А и одноклеточные паразиты-лейшмании. Они распространяются благодаря комарам и мушками. А размножению заразных насекомых способствуют трупы, которые террористы оставляют разлагаться прямо на улицах.