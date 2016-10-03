Сотрудникам правоохранительных органов удалось отговорить болельщика "Спартака" прыгать с 13-го этажа дома после того, как он сильно расстроился в связи с тем, что его команда уступила питерскому "Зениту" со счётом 2:4, сообщает агентство "Москва".

"По одной из версий, мужчина является болельщиком футбольного клуба "Спартак" и хотел покончить с собой после проигрыша любимой команды. Сейчас с ним работают специалисты", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что после матча двух команд и девяти туров "Спартак" и "Зенит" имеют в активе по 19 очков. Теперь красно-белые и сине-бело-голубые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России.