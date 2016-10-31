Численность животных на Земле снизилась вдвое по сравнению с 1970 годом. Согласно отчётам учёных, в самое ближайшее время ситуация резко ухудшится

Последствия неправильной жизнедеятельности человека приведут к уничтожению почти 70 процентов животного мира на планете Земля к 2020 году – об этом говорит ежегодный доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Из-за загрязнения окружающей среды страдают млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии и рыбы. Марко Ламбертини, генеральный директор WWF International, рассказал Metro о том, как можно изменить сложившуюся тенденцию сегодня и в дальнейшем.

Что вас больше всего шокировало в данных отчёта WWF?

Вся жизнь на Земле, в том числе и наша с вами, зависит от здоровья планеты, но биологическое разнообразие начало резко снижаться начиная с 1970 года.

Уже тогда мы увидели падение численности популяций животного мира (на суше, в море и в пресной воде) на 60 процентов. Это является результатом нашего использования природных ресурсов, мы сами доводим планету до истощения – Земля вступает в одну из самых грустных фаз своей истории.

Каковы основные проблемы на 2016 год?

Основная угроза дикой природе непосредственно связана с деятельностью человека. Мы говорим о массовом отлове диких животных, об утрате ими среды обитания. Кроме того, в докладе показано, что то, как мы, говоря по-простому, добываем себе пищу, то, как мы обустроили свою жизнь, даже наши бизнес-решения ведут планету к катастрофе.

Как решить эти проблемы?

Мы сталкиваемся с двойной задачей: поддержать природу и сделать планету с ограниченными ресурсами комфортным домом для людей. Тут необходимы и краткосрочные решения, но такие, которые подведут нас к возможности принятия мер долгосрочных, всеобъемлющих, мер не одного, а нескольких поколений.

Фундаментальной частью является реформирование наших продовольственных и энергетических систем.

Производство продуктов питания является одной из основных причин утраты биоразнообразия – из-за деградации среды обитания, чрезмерной эксплуатации видов животных, загрязнения почвы. Новые модели производства и потребления необходимы для формирования устойчивой системы питания, в рамках которой мы могли бы отнять у планеты нужное нам, а она, соответственно, быстро восполнить потерянные ресурсы.

Если мы быстро не решим эти проблемы, что может произойти?

Наш отчёт показывает: если тенденции сохранятся и изменений в нашу жизнедеятельность внесено не будет, мировое животное сообщество потеряет две трети своей численности к 2020 году (по сравнению с уровнем 1970 года).

Когда снижается биологическое разнообразие, в том числе ослабляется способность природы предоставлять нам чистую воду и воздух, продукты питания и стабильный климат – всё, что необходимо для выживания человека. Наше деструктивное, расточительное и нерациональное использование природных ресурсов угрожает не только животным видам и экосистемам, но и нам тоже.

И что же дальше?

К счастью, 2020-й является также годом больших надежд. В этом году обязательства, принятые в рамках Парижского соглашения по климату, должны начать действовать. Реализация необходимых мер, а также соблюдение поставленных на международном уровне целей на 2020 год в области биоразнообразия могут помочь в реформировании мировых продовольственных и энергетических систем.

Сейчас настало время переосмыслить то, как мы производим пищу, как потребляем её. Защита окружающей среды требует этих изменений – причём измениться должны все: отдельные люди, предприятия и правительства.

Пора переходить от близорукого подхода к более дальновидному – будущие поколения скажут нам за это спасибо. Сильная природная среда является ключом к победе над бедностью, к улучшению здоровья и развитию справедливого и процветающего будущего. Мы уже доказали, что знаем, как создать устойчивую для будущих поколений планету – мы просто обязаны действовать сегодня, сейчас.

