Из-за снегопада, который накрыл столицу утром в субботу, 3 декабря, было задержано порядка 20 рейсов. По данным "Яндекс.Расписание", по состоянию на 11:00 мск 58 рейсов отменено в Шереметьево, задерживается вылет ещё 9. В Домодедово отменено 6 рейсов, задержано — 12, во Внуково отменён 1 вылет.

Отметим, что в социальных сетях пассажиры массово не жалуются на отмену рейсов. Также утром было размещено с десятком постов, что самолёты обрабатывают противообледенительной жидкостью и чистят взлетно-посадочную полосу.

Отметим, что Москву накрыл снегопад утром 3 декабря. Из-за непогоды ухудшена видимость. По прогнозам синоптиков на протяжении дня возможно усиление метели и похолодание. После прохождения центра циклона ожидается незначительно похолодание на несколько градусов и усиление ветра.