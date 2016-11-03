Дорожная техника трудится на трассах Петербурга из-за сильного снегопада, накрывшего город. По данным комитета по благоустройству Смольного, дороги обрабатываются слабосолевым раствором, а при необходимости применяется пескосоляная смесь.

- Некоторые опасные участки улично-дорожной сети обрабатывались дважды. Использование соли в чистом виде, как и в прошлую зиму, под запретом и применяться не будет, - уточнили в комитете, - Всего ночью 3 ноября на линию вышло более 500 машин для уборки и обработки дорог и тротуаров против скользкости. Днем на уборке улиц будет задействовано более 500 машин и свыше 900 работников ручного труда.

По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие дни в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды, выпадет умеренный снег. Высота снежного покрова местами может составить 4-8 см, температура воздуха будет колебаться от 0 до - 2 градусов, на дорогах местами гололедица.

Снег ожидается весь день в четверг и в пятницу, в субботу и воскресенье осадки маловероятны, но с понедельника снегопады начнутся с новой силой.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что вождение автомобиля в сложных погодных условиях требует особого внимания и осторожности.

Узнать, где в конкретный момент идут работы по уборке улиц Петербурга, можно с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте комитета по благоустройству - http://asmrut.kb.gov.spb.ru/kbdh/. Данные на карте обновляются каждые две минуты.