Более половины японцев негативно относятся к встрече лидеров России и Японии. Об этом говорят результаты опроса, проведённого новостным ресурсом Kyodo News.

К сожалению, сайт не приводит информации о том, как проводился опрос, а также о том, как много людей принимало в нём участие.

Кроме того, стало известно, что рейтинг одобрения премьер-министра страны Синдзо Абэ за месяц упал с 60,7% до 54,8%.

Напомним, что 15-16 декабря Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Японию. В течение нахождения в Стране восходящего солнца глава РФ встретился с премьер-министром Синдзо Абэ в городе Нагато и в столице Токио.

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