На одной их крупных овощебаз города сотрудники Россельхознадзора выявили продукцию, которая запрещена в ввозу в РФ, сообщает пресс-служба ведомства 7 декабря. В ходе проверки, проведенной таможней и городской транспортной прокуратурой и сотрудниками Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти в отношении организации, занимающейся розничной торговлей, выявлена свежая красная смородина. Ягоды были выращены в Польше.

Как отмечает пресс-служба ведомства, вес 14 коробок продукции составил более 32 килограммов.

Согласно этикеткам на ящиках, ягоды предназначались для реализации в Республике Беларусь. Отправитель продукции SIA VDD LOGISTIC COMPANY, LATVIA. Продукция изъята из оборота и уничтожена путем сжигания.