В рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый Лес" 16 сентября Большой театр организует масштабную прямую трансляцию оперы "Симон Бокканегра" на Театральной площади. Это станет финальным выступлением, которое завершит гастроли Театра Ла Скала.

Специально для москвичей и гостей столицы уличная трансляция будет доступна на видео экране, установленном перед Большим Театром. Показ из зала начнется в 19.00. Одной из основных причин столь необычного шага стало то, что интерес к выступлениям легендарного театра Ла Скала так велик, что Историческая сцена Большого театра никак не могла вместить даже малую долю всех желающих посмотреть спектакли. Акция стала возможной благодаря инициативе Торгового дома ГУМ и поддержки департамента культуры города Москвы.

"Симон Бокканегра" – визитная карточка театра Ла Скала. Опера, к которой Верди обращался дважды с перерывом в двадцать пять лет и считается одной из вершин творчества великого итальянца. В репертуаре театра Ла Скала это опера появляется регулярно в разных интерпретациях. На этих гастролях российской публике представлена постановка режиссера Фредерико Тьецци. Сценограф - Паоло Бислери, художник по костюмам - Джованны Буцци. По словам генерального директора театра Ла Скала Александра Перейры решающим доводом в выборе "Симона Бокканегра" для этих гастролей стала возможность собрать на сцене выдающийся состав исполнителей.

