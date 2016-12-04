Российский боксёр Мурат Гассиев выиграл бой против соотечественника Дениса Лебедева и стал чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Бой за чемпионский титул прошёл 3 декабря в Москве, сообщает "Р-Спорт".

Поединок между Гассиевым и Лебедевым оказался напряжённым. Лучшие моменты боя Гассиев-Лебедев можно увидеть в видео ниже.

В первых раундах Денис Лебедев выглядел чуть лучше, однако Мурату Гассиеву удалось перехватить инициативу.

В пятом раунде Лебедев после удара по печени оказался в нокдауне. Боксёру удалось восстановиться и продолжить бой, но вырвать победу у соперника Лебедев не смог. Бой завершился победой Гассиева раздельным решением судей.

У Лебедева также есть титул WBA (Super), но этот пояс на встречу с Гассиевым, который являлся обязательным претендентом по IBF, не выставлялся.

После победы Мурат Гассиев заявил в интервью изданию "Р-Спорт", что готов к реваншу при условии, что Денис Лебедев выставит оба пояса.

Кроме того, Гассиев рассказал, что хотел бы встретиться со всеми действующими чемпионами мира, чтобы объединить пояса.

37-летний Денис Лебедев за всю свою карьеру потерпел 3 поражения при 29 победах (22 нокаутом). А для 23-летнего Мурата Гассиева победа над Лебедевым стала 24-ой в карьере (17 нокаутом).

Лучшие моменты боя Лебедев - Гассиев, видео