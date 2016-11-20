Российский боксёр Сергей Ковалёв уступил американцу Андре Уорду титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

Арбитры присудили Уорду победу единогласным решением - 114-113. Таким образом, Ковалёв утратил все свои чемпионские пояса.

На протяжении первой половины боя Сергей владел явным преимуществом, а во втором раунде даже отправил соперника в нокдаун. Впрочем, Уорд быстро вернулся в бой и перевернул ход поединка. В концовке американец выглядел заметно лучше.

Ковалёв впервые проиграл на профессиональном ринге, это поражение стало для него первым при 30 победах и 1 ничьей. Уорд же остаётся непобеждённым, одержав 31 победу в 31 бою.

Сообщается, что Уорд гарантированно получит за этот бой 5 миллиона долларов, Ковалёв - 2 миллиона. Гонорары боксеров могут возрасти за счёт продажи телетрансляций.

В контракте на этот бой, по словам промоутера россиянина Кэти Дувы, значился пункт о реванше в случае поражения Ковалёва.