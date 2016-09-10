В ночь на 11 сентября Геннадий Головкин из Казахстана и Келл Брук из Великобритании сойдутся на ринге.



Геннадий Головкин - Келл Брук. Когда бой



Самый ожидаемый бой сентября Геннадий Головкин (Казахстан) - Келл Брук (Великобритания) не заставит себя долго ждать: уже в ночь с 10 сентября на 11-е по московскому времени соперники выйдут на ринг британской "О2 Arena". Головкин и Брук не знают поражений на профессиональном ринге, поэтому этот бой с большим нетерпением ждут любители бокса.



Геннадий Головкин - Келл Брук. Трансляция боя, на каком канале будет



Поклонники бойцов уже задаются вопросами, "на каком канале будет трансляция боя Головкин - Брук", "будет ли трансляция боя в России и если да, то какой телеканал покажет поединок". Чтобы узнать, кто победит в бою Головкин - Брук придётся воспользоваться Интернетом: федеральные каналы поединок транслировать не будут. Например, можно смотреть онлаин на сайте канала "Казахстан". Предварительные бои начнутся в 23:00 мск, Головкин и Брук появятся на ринге после полуночи.



Геннадий Головкин - Келл Брук, гонорары и прогноз



Головкин в предстоящем бою будет защищать чемпионский титул сразу по трём версиям - WBC, IBF, IBO. То есть, в случае поражения Головкин может лишиться всех своих титулов. Отметим, что оба боксёра за этот поединок получат рекордные в карьере гонорары - по 4 миллиона долларов каждый.



Эксперты отмечают, что на первый план в определении победителя может выйти физическая мощь бойцов. На взвешивании за 30 дней до боя Брук весил больше своего визави на 5 кг. Также ходили слухи, что Головкин подходит к этому поединку в неудовлетворительном состоянии здоровья, но потом их опровергли.



Брук же заявил перед поединком, что "увидел в глазах Головкина страх, и 10 сентября казахстанцу предстоит настоящая битва, которую не получится пройти так же быстро, как и предыдущие".



Головкин был снисходителен по отношению к оппоненту и отметил, что "бой станет настоящим подарком для всех любителей бокса".



Геннадий Головкин - Келл Брук. Коэффициент, ставки букмекеров



По мнению букмекеров, фаворитом в противостоянии является Головкин. Ставки на его победу в среднем принимаются с коэффициентом 1,15. Победа Брука оценивается коэффициентом 5,7.



Головкин подходит к бою с серией из 22 досрочных побед подряд, одержав последнюю из них в апреле 2016 года. Брук свой последний поединок выиграл в марте, победив техническим нокаутом.