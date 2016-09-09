В Москве в Универсальном спортивном комплексе "Крылья Советов 9 сентября 2016 года состоится вечер бокса, в котором примет участие 26-летний российский боец Эдуард Трояновский. Трояновский в ранге действующего чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям IBF и IBO сразится с японцем Кейтой Обарой. Обара является обязательным претендентом на титул Международной боксёрской федерации по версии IBF.

Трояновский будет защищать свои титулы впервые в карьере. Отметим, что бой Трояновский – Обара мог состояться и в Японии, но из-за нарушений договорённостей со стороны представителей Обары всё было перенесено в Россию.

Бой Эдуард Трояновский – Кейта Обара. Где смотреть

Естественно, поклонники Трояновского уже ищут в Сети ответы на вопросы "где смотреть бой Трояновский – Обара 9.09.2016", "на каком канале будет прямая трансляция", "где смотреть онлайн". Известно, что поединок Евгений Трояновский – Кейт Обара покажет федеральный канал Матч ТВ, начало прямой трансляции в 22:00 по московскому времени.

Перед поединком Обара и Трояновский приняли участие в процедуре взвешивания, а также провели открытую тренировку. Трояновский отметил, что перед боем с Обарой провёл свыше 100 спаррингов, на заключительном этапе подготовки работал в Чехове.

Эдуард Трояновский – Кейта Обара. Что известно о соперниках

Обара заявил, что знает сильные качества Трояновского и попытается нокаутировать его. Отметим, что Трояновский выиграл все 24 боя в профессионалах (21 из них — нокаутом), 29-летний Обара победил в 16 боях (15 — нокаутом) при одной ничьей и одном поражении.