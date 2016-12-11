Боевики запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" предприняли очередную попытку захвата древнего города Пальмиры в Сирии, стремясь закрепиться внутри города и избежать ударов авиации ВКС России, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Террористы перебросили значительные силы к Пальмире из района Ракки и Дейр эз-Зор. Более 4 тысяч боевиков, несмотря на большие потери, пытаются закрепиться внутри города, поскольку российская авиация не наносит удары по жилым кварталам Пальмиры.

Ранее, по данным разведки, до 5 тысяч боевиков были переброшены в район Ракки и Дейр эз-Зор из иракского Мосула. В настоящее время войска Сирии ведут оборонительные бои в Пальмире.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью армия Сирии успешно отразила крупную атаку боевиков на Пальмиру при поддержке ВКС России.

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