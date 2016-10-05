Участники запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ объявили охоту на котят в захваченном ими иракском городе Мосул после того, как руководство боевиков приняло о новый "закон" о запрете кошкам размножаться, сообщает Daily Mail.

Террористы оповестили о нововведении всех жителей и в данный момент осуществляют проверки в домах. Ослушавшимся джихадисты пригрозили наказанием.

Чем размножающиеся кошки насолили боевикам остаётся неустановленным.

Примечательно, что ранее в Интернете не раз появлялись фото террористов в обнимку с котятами.