Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор перешёл все рамки дозволенного и стал угрожать своему коллеге расправой с помощью ножа, сообщает портал Mmamania.com. По данным издания, скандальный боец устроил словесную перепалку с голландским коллегой Гегардом Мусаси, в ходе которой пригрозил ему холодным оружием.

"Сказав, что он ненастоящий боец, я просто сказал правду. Иногда нужно говорить глупости, чтобы люди обратили на тебя внимание. После этого я получил от Конора Макгрегора личное сообщение. Он проклинал меня. Угрожал. Я спросил: "Что ты сможешь сделать мне со своими 50 килограммами?". Он начал угрожать мне ножом. Он знал, что я его могу побить в любое время", — сказал Мусаси.

При этом Мусаси не предоставил каких-либо доказательств того, что данный инцидент имел место. Сам Макгрегор на заявление голландца пока никак не отреагировал.

Отметим, что чемпион UFC в легком весе уже множество раз привлекал к себе внимание СМИ своим вызывающим поведением. Он часто использовал нецензурную брань в адрес своих соперников, но в угрозах расправы с помощью оружия пока замечен не был. Однако стоит добавить, что не так давно он был приговорен к 50 часам общественных работ за своё поведение во время пресс-конференции перед боем с Нейтом Диасом.